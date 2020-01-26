Собянин пригласил жителей столицы посетить парк "Коломенское"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей посетить музей-заповедник "Коломенское". Об этом градоначальник написал в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в Коломенском особенно красиво в зимнее время года.

"Прогуляйтесь по заснеженным дорожкам Воскресенского сада, посмотрите на древние памятники, ощутите дух старой Москвы", – посоветовал Собянин.

В летнее время парк "Коломенское" стал площадкой для одного из старейших музыкальных фестивалей столицы "Пикник Афиши". В рамках мероприятия выступили рэперы Баста, Антоха MC, а также ветераны британской рок-музыки – группа The Cure.

Также в Коломенском проходил фестиваль "Круг света". На время его проведения заповедник превратился в "Парк сказок". Гости увидели световое представление по мотивам известной сказки Льиса Кэрролла.