Мэр Москвы предоставил льготы проекту создания рабочих мест за пределами ТТК

13:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин предоставил льготы проекту создания рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК).
"Проект ГК "Пионер" по созданию мест приложения труда будет расширен и получит дополнительные льготы. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – заявили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Группа компаний "Пионер" в 2020 году обязалась построить более 82 тысяч квадратных метров офисных площадей в "Останкино бизнес-парке" у метро "Бутырская" и в составе ТПУ "Ботанический сад". Суммарно запланировано создание более 800 рабочих мест.
По данным пресс-службы мэра, в проекты инвестируют более 4,6 миллиарда рублей. Со стороны города застройщик получит льготы на первый год аренды земли и на изменение вида разрешенного использования земельных участков, где планируется строительство многоквартирных домов.
В декабре 2020 года застройщик принял решение увеличить площадь одного из объектов мест приложения труда на 24,9 тысячи квадратных метров, что позволит создать еще 250 рабочих мест.
В ноябре 2020 года правительство расширило программу стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК. Инвесторам доступны льготы под строительство объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус технопарка производителю приборов для освоения космоса. Предприятие АО "Научно-исследовательский институт точных приборов" находится на улице Декабристов.
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