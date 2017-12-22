Собянин утвердил проект планировки Бутовского кладбища в ЮЗАО

22 декабря, 16:03
Фото: портал Москва 24/Сергей Собянин
Сергей Собянин утвердил проект планировки части территории природного комплекса Бутовский лесопарк и Бутовское кладбище в ЮЗАО. Документ размещен на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Утвердить проект планировки части территории объекта природного комплекса N113 Юго-Западного административного округа Москвы "Бутовский лесопарк (квартал 36), район Южное Бутово" и территории объекта природного комплекса N 114 Юго-Западного административного округа Москвы "Бутовское кладбище", − сказано в тексте документа.
Уточняется, что эта территория находится в районе Южное Бутово. С запада к ней примыкает лесной массив, с севера − подъездная дорога к частной жилой застройки, с юга − экспериментальное железнодорожное кольцо, а с востока − полоса отвода Курского направления МЖД. Площадь проекта планировки территории достигает почти 100 гектаров.
Сейчас на этой территории расположены часовня и административно-бытовое здание Бутовского кладбища.
По проекту планировки, территорию кладбища расширят. Там возведут храм и десять гаражей для круглогодичного хранения автотехники. Кроме того, проект предусматривает работы по благоустройству.
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