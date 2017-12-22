Собянин утвердил проект планировки Бутовского кладбища в ЮЗАО

Фото: портал Москва 24/Сергей Собянин

Сергей Собянин утвердил проект планировки части территории при­родного комплекса Бутовский лесопарк и Бутовское кладбище в ЮЗАО. Документ размещен на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Утвердить проект планировки части территории объекта при­родного комплекса N113 Юго-Западного административного округа Москвы "Бутовский лесопарк (квартал 36), район Южное Бутово" и территории объекта природного комплекса N 114 Юго-Западного ад­министративного округа Москвы "Бутовское кладбище", − сказано в тексте документа.

Уточняется, что эта территория находится в районе Южное Бутово. С запада к ней примыкает лесной массив, с севера − подъездная дорога к частной жилой застройки, с юга − экспериментальное железнодорожное кольцо, а с востока − полоса отвода Курского направления МЖД. Площадь проекта планировки территории достигает почти 100 гектаров.

Сейчас на этой территории расположены часовня и административно-бытовое здание Бутовского кладбища.

По проекту планировки, территорию кладбища расширят. Там возведут храм и десять гаражей для круглогодичного хранения автотехники. Кроме того, проект предусматривает работы по благоустройству.