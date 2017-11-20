Собянин назвал развитие травматологии приоритетом столичной медицины

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Сергей Собянин посетил Городскую клиническую больницу имени Баумана, где осмотрел Центр патологии верхней конечности.

Мэр пообщался с пациентом, которому сделали операции по восстановлению функций обеих рук после ДТП, а также вручил благодарственные письма врачам: кандидату медицинских наук, заведующему отделением травматологии и ортопедии Борису Максимову, заведующему 3-им хирургическим отделением Владимиру Селезневу, кандидату медицинских наук, заведующему отделением кисти и верхнего предплечья Алексею Афанасьеву.

По словам мэра, определены несколько критически важных направлений, в которых необходимо добиться серьезных улучшений качества стационарной помощи. Речь о сердечно-сосудистых заболеваниях, онкологии и травматологии. Собянин подчеркнул, что столичные врачи обладают огромным опытом в сфере травматологии.

"Во многих больницах давно сложились и развиваются научные и практические школы хирургии, протезирования и восстановительного лечения. Мы всеми силами поддерживаем такие центры, как, например, отделение травматологии верхних конечностей в ГКБ № 29, врачи которого могут "собрать" руку даже после тяжелейшего ДТП. Такие отделения получают самое современное оборудование для своей работы", – рассказал мэр.

17 ноября Сергей Собянин вручил первые свидетельства "Московский врач" 38 сотрудникам столичных учреждений здраво​охранения. Среди получивших почетные звания были 15 врачей общей практики, шесть ​психиатров, четыре анестезиолога-реаниматолога, трое хиру​ргов, шесть урологов, один терапевт и трое отоларингологов. Ранее столичные власти учредили гранты для столичных поликлиник за выполнение программы "Московский стандарт поликлиник". Всего будет вручаться 38 грантов.