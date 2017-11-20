Собянин назвал развитие травматологии приоритетом столичной медицины

20 ноября, 14:35
Фото: depositphotos/belchonock
Сергей Собянин посетил Городскую клиническую больницу имени Баумана, где осмотрел Центр патологии верхней конечности.
Мэр пообщался с пациентом, которому сделали операции по восстановлению функций обеих рук после ДТП, а также вручил благодарственные письма врачам: кандидату медицинских наук, заведующему отделением травматологии и ортопедии Борису Максимову, заведующему 3-им хирургическим отделением Владимиру Селезневу, кандидату медицинских наук, заведующему отделением кисти и верхнего предплечья Алексею Афанасьеву.
По словам мэра, определены несколько критически важных направлений, в которых необходимо добиться серьезных улучшений качества стационарной помощи. Речь о сердечно-сосудистых заболеваниях, онкологии и травматологии. Собянин подчеркнул, что столичные врачи обладают огромным опытом в сфере травматологии.
"Во многих больницах давно сложились и развиваются научные и практические школы хирургии, протезирования и восстановительного лечения. Мы всеми силами поддерживаем такие центры, как, например, отделение травматологии верхних конечностей в ГКБ № 29, врачи которого могут "собрать" руку даже после тяжелейшего ДТП. Такие отделения получают самое современное оборудование для своей работы", – рассказал мэр.
17 ноября Сергей Собянин вручил первые свидетельства "Московский врач" 38 сотрудникам столичных учреждений здравоохранения. Среди получивших почетные звания были 15 врачей общей практики, шесть психиатров, четыре анестезиолога-реаниматолога, трое хирургов, шесть урологов, один терапевт и трое отоларингологов. Ранее столичные власти учредили гранты для столичных поликлиник за выполнение программы "Московский стандарт поликлиник". Всего будет вручаться 38 грантов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: