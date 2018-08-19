Собянин поздравил с днем рождения заслуженного артиста России Владимира Конкина

19 августа, 14:51
Фото: ТАСС/Александр Алпаткин
Сергей Собянин поздравил с днем рождения советского и российского актера театра и кино, заслуженного артиста РФ Владимира Конкина. 19 августа ему исполняется 67 лет.
"Актер большого таланта и обаяния, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства. Созданные Вами образы завоевали сердца миллионов зрителей и вошли в золотой фонд нашего кинематографа. Замечательные фильмы с Вашим участием и сегодня продолжают собирать у телеэкранов многочисленную аудиторию", – написал Собянин в поздравительной телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.
Владимир Конкин известен большинству зрителей по таким фильмам как "Как закалялась сталь", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя". Актер также работал на озвучивании зарубежных фильмов. Его голосом в русском переводе говорит Фарамир в двух картинах саги "Властелин колец", капитан Нэйтан Олгрэн в фильме "Последний самурай", Маршалл в "Идентификации Борна" и Итан Хант во второй части картины "Миссия невыполнима". С 1980 года Конкин также пишет рассказы и эссе.
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