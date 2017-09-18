Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18 сентября 2017, 16:46

Мэр Москвы

Движение на участке Ленинградского шоссе ограничено из-за ремонта – Собянин

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Движение на участке Ленинградского шоссе ограничено из-за ремонтных работ. Об этом сообщил на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что на Ленинградскшом шоссе идет ремонт, работы начались на участке от МКАД до съезда в аэропорт Шереметьево. Там планируется положить новый асфальт, так как старое покрытие пришло в негодность. Работы завершат к концу осени.

мэр Москвы Сергей Собянин дороги

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика