Движение на участке Ленинградского шоссе ограничено из-за ремонта – Собянин

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Движение на участке Ленинградского шоссе ограничено из-за ремонтных работ. Об этом сообщил на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Продолжаются работы на участке Ленинградского ш. от #МКАД до съезда в аэропорт #Шереметьево. Работы идут ночью, движение частично ограничено — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 сентября 2017 г.

Ранее сообщалось, что на Ленинградскшом шоссе идет ремонт, работы начались на участке от МКАД до съезда в аэропорт Шереметьево. Там планируется положить новый асфальт, так как старое покрытие пришло в негодность. Работы завершат к концу осени.

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