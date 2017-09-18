18 сентября 2017, 16:46Мэр Москвы
Движение на участке Ленинградского шоссе ограничено из-за ремонта – Собянин
Фото: портал Москва 24/Роман Васильев
Движение на участке Ленинградского шоссе ограничено из-за ремонтных работ. Об этом сообщил на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Продолжаются работы на участке Ленинградского ш. от #МКАД до съезда в аэропорт #Шереметьево. Работы идут ночью, движение частично ограничено— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 сентября 2017 г.
Ранее сообщалось, что на Ленинградскшом шоссе идет ремонт, работы начались на участке от МКАД до съезда в аэропорт Шереметьево. Там планируется положить новый асфальт, так как старое покрытие пришло в негодность. Работы завершат к концу осени.
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