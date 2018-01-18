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Мэр Москвы

18 января, 16:58

Сергей Собянин поздравил с днем рождения Тамару Гвердцители

мэр Москвы Сергей Собянин культура

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 56-летием народную артистку России Тамару Гвердцители. Телеграмму опубликовали на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Тамара Гвердцители родилась в Тбилиси, после школы поступила в Тбилисскую консерваторию, которую окончила по классу фортепиано и композиции. Также она обучалась вокалу. На третьем курсе Гвердцители стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии.

В 1991 году артистку пригласили в Париж, где она заключила контракт с композитором Мишелем Леграном. Тогда же состоялось ее первое сольное выступление в концертном зале "Олимпия".

Именинница исполняет песни на грузинском, русском, итальянском, французском, английском, немецком и других языках.

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