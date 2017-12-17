Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

17 декабря, 20:20

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Натансона

мэр Москвы Сергей Собянин утраты

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Георгия Натансона. Телеграмма с соболезнованиями опубликована на официальном сайте мэра столицы.

"Ушел из жизни выдающийся мастер и светлый человек, внесший большой вклад в развитие отечественного искусства. Режиссерские работы Георгия Григорьевича Натансона – прекрасные лирические художественные фильмы и глубокие документальные картины – являются гордостью нашего кино и особенно любимы зрителями", – говорится в телеграмме.

Отмечается, что за годы творческой деятельности режиссер открыл для кинематографа целую плеяду талантливых актеров.

Георгий Натансон скончался в Москве в возрасте 96 лет. Дата и место прощания с Георгием Натансоном еще не названы. Возможно похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Натансон известен по фильму "Еще раз про любовь" с Татьяной Дорониной и Александром Лазаревым в главных ролях. Также он снял ленты "Старшая сестра", "Шумный день" и "Валентин и Валентина".

В 2010 году он снял киноновеллу "Письмо бабушке Уйне", вошедшую в фильм "Москва, я люблю тебя!".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать