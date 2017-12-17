Собянин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Натансона

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Георгия Натансона. Телеграмма с соболезнованиями опубликована на официальном сайте мэра столицы.

"Ушел из жизни выдающийся мастер и светлый человек, внесший большой вклад в развитие отечественного искусства. Режиссерские работы Георгия Григорьевича Натансона – прекрасные лирические художественные фильмы и глубокие документальные картины – являются гордостью нашего кино и особенно любимы зрителями", – говорится в телеграмме.

Отмечается, что за годы творческой деятельности режиссер открыл для кинематографа целую плеяду талантливых актеров.

Георгий Натансон скончался в Москве в возрасте 96 лет. Дата и место прощания с Георгием Натансоном еще не названы. Возможно похороны пройдут на Троекуровском кладбище.



Натансон известен по фильму "Еще раз про любовь" с Татьяной Дорониной и Александром Лазаревым в главных ролях. Также он снял ленты "Старшая сестра", "Шумный день" и "Валентин и Валентина".

В 2010 году он снял киноновеллу "Письмо бабушке Уйне", вошедшую в фильм "Москва, я люблю тебя!".