Кинорежиссер Георгий Натансон скончался в Москве на 97-м году жизни

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Известный кинорежиссер и драматург, создатель фильма "Еще раз про любовь" Георгий Натансон скончался в Москве. Ему было 96 лет.

О кончине режиссера ТАСС сообщил киновед Вячеслав Шмыров. "Я разговаривал с дочерью режиссера, к сожалению, она информацию подтвердила", − отметил он. Дата и место прощания с Георгием Натансоном еще не названы. По предварительной информации, похороны, возможно, пройдут на Троекуровском кладбище.

Советский и российский режиссер, драматург и сценарист Георгий Натансон является лауреатом Государственной премии СССР. Он также широко известен как создатель фильма "Еще раз про любовь".

Окончив ВГИК, Натансон как второй режиссер работал с Иваном Пырьевым, Александром Довженко и Андреем Тарковским. Фильм "Небесное создание", режиссером-постановщиком которого был Натансон, получил Гран-при на кинофестивале в Венеции. В число его работ также вошли такие картины, как "Старшая сестра", "Посол Советского Союза", "Валентин и Валентина" и многие другие.