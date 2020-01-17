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Москва 24

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Мэр Москвы

19:05

Более 30 тыс автомобилей каршеринга зарегистрировано в Москве в 2019 году

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин в своем Twitter рассказал, что в Москве по итогам 2019 года зарегистрирована 31 тысяча автомобилей каршеринга.

"Каршеринг – тот случай, когда удобно всем. Сегодня взять машину в аренду, пожалуй, удобнее, чем купить и содержать личную. Одна машина каршеринга заменяет семь-восемь личных автомобилей. Разгружаются дороги. По итогам 2019 года в Москве – 5500 тысяч велосипедов городского проката, 31 тысяча автомобилей каршеринга и почти 137 тысяч легальных такси", – написал мэр.

Он также подчеркнул, что данный вид транспорта дополняет городской и даже заменяет личный.

"Недавно это было фантазией, сегодня – реальность, без которой трудно представить город", – уточнил глава города.

Ранее Собянин рассказал СМИ о ходе строительства станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Он подчеркнул, что участок БКЛ метро между станциями "Проспект Вернадского" и "Каховская" планируется достроить в 2021 году. Предполагается, что он улучшит транспортную доступность около полумиллиона москвичей.

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