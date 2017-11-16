Доходы от городских мероприятий идут на социальные нужды – Собянин

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Доходы от проведения городских мероприятий в столице идут на нужды социальной сферы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью телеканалу ТВЦ.

По его словам, в этом году в бюджет города поступят 80 миллиардов рублей от дополнительного притока туристов и горожан, которые активнее стали участвовать в общественной жизни.

"Это доходы бюджета и внебюджетных фондов, которые идут в Москву для столичных пенсионеров, для людей, которые получают медицинскую помощь и просто в бюджет. Мы действительно практически за год отбиваем все затраты, связанные с "Моей улицей" или фестивалями", – отметил Собянин.

Мэр города также подчеркнул, что фестивали проводят с целью создания москвичам праздничной атмосферы. Кроме того, мероприятия украшают город и делают его комфортным для гостей и жителей.

