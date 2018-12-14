Собянин выразил благодарность солистам группы "Кватро"

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Сергей Собянин выразил благодарность солистам вокальной группы "Кватро". Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

"За вклад в развитие культуры в Москве и высокое исполнительское мастерство объявить благодарность членам Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза): Леониду Овруцкому – солисту вокальной группы "Кватро"; Антону Сергееву – солисту вокальной группы "Кватро", – говорится в документе.

Группа "Кватро" создана в 2003 году. В ее составе выступают Антон Сергеев, Леонид Овруцкий, Данила Карзанов и Антон Боглевский. Следующий концерт коллектива пройдет 19 декабря в Государственном кремлевском дворце.