Собянин выразил благодарность солистам группы "Кватро"

14 декабря, 19:22
Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова
Сергей Собянин выразил благодарность солистам вокальной группы "Кватро". Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.
"За вклад в развитие культуры в Москве и высокое исполнительское мастерство объявить благодарность членам Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза): Леониду Овруцкому – солисту вокальной группы "Кватро"; Антону Сергееву – солисту вокальной группы "Кватро", – говорится в документе.
Группа "Кватро" создана в 2003 году. В ее составе выступают Антон Сергеев, Леонид Овруцкий, Данила Карзанов и Антон Боглевский. Следующий концерт коллектива пройдет 19 декабря в Государственном кремлевском дворце.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: