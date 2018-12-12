Собянин поздравил с днем рождения путешественника Конюхова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил с днем рождения путешественника Федора Конюхова. Запись мэр сделал в Twitter.

Градоначальник усомнился, что путешественник прочтет его поздравления, потому что "идет на очередной рекорд вокруг света на веслах".

По словам Собянина, Конюхов доказал, что все возможно и возраст не помеха приключениям.

Сегодня день рождения легендарного путешественника Федора Конюхова. Он вряд ли прочтет мои поздравления, потому что идет на очередной рекорд вокруг света на веслах. Но это пост восхищения человеком, который доказал, что все возможно и возраст не помеха приключениям. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 декабря 2018 г.



12 декабря знаменитому путешественнику исполнилось 67 лет. Свой день рождения он встречает на весельной лодке Акрос в Южном океане.