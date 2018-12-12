Собянин поздравил с днем рождения путешественника Конюхова

12 декабря, 16:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин поздравил с днем рождения путешественника Федора Конюхова. Запись мэр сделал в Twitter.
Градоначальник усомнился, что путешественник прочтет его поздравления, потому что "идет на очередной рекорд вокруг света на веслах".
По словам Собянина, Конюхов доказал, что все возможно и возраст не помеха приключениям.
Сегодня день рождения легендарного путешественника Федора Конюхова. Он вряд ли прочтет мои поздравления, потому что идет на очередной рекорд вокруг света на веслах. Но это пост восхищения человеком, который доказал, что все возможно и возраст не помеха приключениям.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 декабря 2018 г.
12 декабря знаменитому путешественнику исполнилось 67 лет. Свой день рождения он встречает на весельной лодке Акрос в Южном океане.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: