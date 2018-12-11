IT-сфера обогащает экономику Москвы на 600 млрд рублей

Фото: dedivan1923

Около 300 тысяч человек работают в сфере информационных технологий в столичных компаниях, сообщил Сергей Собянин на форуме "Цифровые вершины 2018". По его словам, эта отрасль приносит в экономику Москвы около 600 миллиардов рублей.

"Такая отрасль не может развиваться в городе, который не комфортен для людей. Важно городу создавать не только IT-структуру, но и общегородскую инфраструктуру, в которой удобно жить, тогда будут развиваться и новые технологии, в том числе и сам бизнес", – сказал мэр.

Он отметил, что цифровизация облегчает взаимоотношения города и бизнеса, и в результате город содействует созданию инфраструктуры для развития предпринимательства.

Летом москвичам предложили поделиться своими идеями, какие технологии должны появиться или развиваться в городе до 2030 года.

Жители также могли высказать идеи по конкретным направлениям: здравоохранение, образование, культура, транспорт, городская среда и ЖКХ, социальная сфера и система "Открытое Правительство".