Собянин рассказал о применении опыта регионов в Москве

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Столица следит за опытом российских регионов и нередко перенимает его. Об этом Сергей Собянин заявил после совещания рабочей группы в рамках расширенного заседания президиума Государственного совета, передает Агентство "Москва".

В частности, городское правительство и все подведомственные ему учреждения, в которых трудятся десятки тысяч человек, работают по созданной в Татарстане системе документооборота.

"Таких примеров много. Мы постоянно смотрим, что происходит в Екатеринбурге, Перми, Краснодаре и других регионах", – пояснил Собянин. Мэр отметил важность общения с коллегами, благодаря которому можно узнать много нового.

10 февраля в Казани стартовало расширенное заседание президиума Государственного совета. Оно посвящено работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения. 12 февраля к обсуждению присоединится Владимир Путин.

Ранее Сергей Собянин выразил надежду, что на заседании Госсовета примут решения по ключевым вопросам регионов. Одной из актуальных проблем мэр Москвы назвал ситуацию с долевым строительством.