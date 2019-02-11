Собянин рассказал о применении опыта регионов в Москве

Столица следит за опытом российских регионов и нередко перенимает его. Об этом Сергей Собянин заявил после совещания рабочей группы в рамках расширенного заседания президиума Государственного совета, передает Агентство "Москва".
В частности, городское правительство и все подведомственные ему учреждения, в которых трудятся десятки тысяч человек, работают по созданной в Татарстане системе документооборота.
"Таких примеров много. Мы постоянно смотрим, что происходит в Екатеринбурге, Перми, Краснодаре и других регионах", – пояснил Собянин. Мэр отметил важность общения с коллегами, благодаря которому можно узнать много нового.
10 февраля в Казани стартовало расширенное заседание президиума Государственного совета. Оно посвящено работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения. 12 февраля к обсуждению присоединится Владимир Путин.
Ранее Сергей Собянин выразил надежду, что на заседании Госсовета примут решения по ключевым вопросам регионов. Одной из актуальных проблем мэр Москвы назвал ситуацию с долевым строительством.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.