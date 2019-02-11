Собянин: на Госсовете примут решения по ключевым вопросам регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Решения по ключевым вопросам субъектов РФ примут на расширенном заседании президиума Государственного совета, которое состоится 12 февраля. Такое заявление сделал Сергей Собянин по итогам заседания рабочей группы, передает Агентство "Москва".

Глава города отметил, что столичные власти ждут решений, связанных с урегулированием долевого строительства. Эта проблема, по словам мэра, касается всех регионов страны.

"Переходный период от того состояния, которое было, к идеальному всегда имеет свои проблемы. Надо сделать так, чтобы этот переход был максимально безболезненный", – сказал Собянин.

Кроме того, власти Москвы рассчитывают обсудить объем наращивания жилищного строительства и работу с аварийными зданиями.

Собянин подчеркнул, что этими вопросами, наряду с созданием комфортной городской среды, обычно занимаются органы местного самоуправления. Однако решение имеющихся проблем все равно базируется на федеральном законодательстве. "Какие-то точечные решения всегда нужны", – добавил мэр.

По утверждению градоначальника, руководители регионов собрались в Иннополисе, чтобы найти совместное решение целого ряда проблем. У губернаторов есть шанс донести до главы государства то, чем они занимаются на местах. Помимо этого, сообща они могут выработать такие решения, которые были бы приняты и реализованы.

Собянин также назвал наукоград удивительным местом. Он заметил, что талантливые изобретатели есть повсюду. Для общения одаренных специалистов нужна платформа, где они могли бы объединиться.

В конце минувшего года Владимир Путин подписал распоряжение о ротации состава президиума Госсовета РФ. В него вошли главы Псковской, Ивановской, Пензенской, Тюменской, Новосибирской и Магаданской областей, а также руководители Ставропольского и Краснодарского краев.