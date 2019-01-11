Собянин предложил жителям выбрать главное событие 2018 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин предложил москвичам выбрать главное городское событие прошлого года.

"Интересно мнение москвичей: что вы считаете главными городскими событиями прошлого года?" – написал Собянин в Twitter.

Выбрать главное событие горожане смогут на портале "Активный гражданин"

Ранее стало известно, что за четыре с половиной года существования проекта москвичи приняли участие более чем в 3,8 тысячи голосований. Итоги работы сервиса за 2018 год опубликованы на официальном портале мэра и правительства столицы.

Одним из самых важных решений горожан стал выбор названия для Большой кольцевой линии метро, участок которой был запущен в феврале ушедшего года. Имя, которое в итоге получила новая ветка, одобрили 53,34% участников голосования.