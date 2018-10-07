Собянин поздравил жителей столицы с Днем московской промышленности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем московской промышленности. Текст поздравления опубликован на персональном сайте мэра.

По его словам, многие молодые люди могут не понять, о чем идет речь, когда говорится о промышленности в столице.

"Для этих молодых людей я хочу сказать: московская промышленность не умерла. Просто она стала другой – более компактной, инновационной и экологически чистой", – сказал мэр.

Он напомнил, что на традиционных московских заводах и в технопарках по-прежнему трудятся 628 тысяч человек. На московских предприятиях можно встретить трудовые династии с суммарным стажем в несколько сот лет, добавил Собянин.

День московской промышленности учредили в 2017 году, чтобы поддержать столичных производителей. 7 октября выбрали по той причине, что именно в этот день в 2015 году приняли закон "О промышленной политике города Москвы".