Собянин: размер грантов для победителя конкурса проектов молодых ученых увеличили

7 августа, 16:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Размер грантов для победителя конкурса проектов молодых ученых увеличили до четырех миллионов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"В этом году размер гранта для победителя в два раза больше – 4 миллиона рублей. Ученые могут воплотить свои идеи, а город получит научные разработки для повышения качества жизни", – написал Собянин в своем Twitter.
Мэр Москвы отметил, что конкурс проектов молодых ученых проводится совместно в Российским фондом фундаментальных исследований.
В конкурсе могут участвовать проекты и исследования в сфере энергетики, общественных и гуманитарных наук, а также информационных технологий, строительства и нанотехнологий, биотехнологий и медицины, экологии и безопасности.
Заявку на участие можно подать до 21 сентября 2018 года.
Ранее сообщалось, что шесть учеников столичных школ заняли призовые места международном конкурсе научных проектов. Жюри выделило работы школьников в области химии, математики, программирования, физики и астрономии.
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