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Мэр Москвы

7 августа, 16:23

Собянин: размер грантов для победителя конкурса проектов молодых ученых увеличили

мэр Москвы Сергей Собянин общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Размер грантов для победителя конкурса проектов молодых ученых увеличили до четырех миллионов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"В этом году размер гранта для победителя в два раза больше – 4 миллиона рублей. Ученые могут воплотить свои идеи, а город получит научные разработки для повышения качества жизни", – написал Собянин в своем Twitter.

Мэр Москвы отметил, что конкурс проектов молодых ученых проводится совместно в Российским фондом фундаментальных исследований.

В конкурсе могут участвовать проекты и исследования в сфере энергетики, общественных и гуманитарных наук, а также информационных технологий, строительства и нанотехнологий, биотехнологий и медицины, экологии и безопасности.

Заявку на участие можно подать до 21 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что шесть учеников столичных школ заняли призовые места международном конкурсе научных проектов. Жюри выделило работы школьников в области химии, математики, программирования, физики и астрономии.

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