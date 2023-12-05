Сергей Собянин рассказал о необычных поездах в московском метро

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Столичные власти считают важным хранить историю столичного метро, несмотря на то, что сейчас современные составы метрополитена составляют 73% от подвижного состава. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.



Работы по обновлению поездов идут с 2010 года, всего за это время метро получило более 4 000 новых вагонов. На Кольцевой линии и БКЛ ходят только современные поезда "Москва-2020" российского производства.

"Неизбежное однообразие ежедневных поездок хотелось бы скрасить чем-то интересным и оригинальным. И лучше всего на эту роль подходят необычные поезда, курсирующие на многих линиях метрополитена", – подчеркнул градоначальник и рассказал о 6 самых необычных поездах в московском метро.

Ретропоезд "Сокольники" стилизован под вагоны типа "А" 1930-х годов – пружинные диваны, светильники "под старину", оформление линкрустом и характерные цвета вагонов. Однако поезд сделан в 2010 году к 75-летию метрополитена по спецзаказу на мытищинском "Метровагонмаше". Его можно встретить на старейшей Сокольнической линии метро.

Состав "Акварель" ходит по Арбатско-Покровской линии и является вариантом типа вагонов "Русич". Его главное отличие – отсутствие сидений с одной из сторон вагонов. Вместо них на стенах висят картины. За все время здесь прошло более 10 выставок и экспозиций.

Три состава поезда "Ока" в необычной расцветке можно встретить на Солнцевской линии метро. За характерный цвет они получили народное название "Баклажан", так как изначально баклажаново-голубые вагоны планировали поставить в метро Баку, но в итоге его выкупила Москва. На этих поездах, построенных в 2014–2016 годах впервые в истории столичного метро оборудовали сквозной проход.

Поезда 81-717.6, которые в народе назвали "Точка шесть", можно встретить на Люблинско-Дмитровской линии. Переходную модель между "Окой" и "Номерным" отличают по другим фарам и новой маской кабины. Вместо старых табличек с названиями конечных станций здесь появились электронные указатели.

Старейший из действующих именных поездов метрополитена – "Красная стрела", который ходит по Сокольнической линии. Его запустили в 2006 году в честь годовщины первого одноименного фирменного поезда между Москвой и Ленинградом. Внешне он отличается красным цветом, а внутри помещена история поезда.

Кроме того, по веткам столичного метро ходят два состава – "Синергия-1" и "Синергия-2". Поездить в них не получится, это специальные поезда для диагностики инфраструктуры метрополитена.

"У поезда – новейшее оборудование и целый офис для обработки и передачи данных. Он проводит диагностику путей и рельсов, габаритов и облицовки тоннелей, и даже нагрева электрооборудования", – заключил градоначальник.

Ранее мэр Москвы сообщил о начале сборки улучшенной модификации вагонов "Москва-2020". Планируется, что данная модель начнет курсировать уже со следующего года. В ближайшие два года метро получит более 500 подобных вагонов, добавил он.

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