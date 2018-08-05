Время работы павильона "Макет Москвы" на ВДНХ увеличат на два часа

На ВДНХ продлят на два часа время работы павильона "Макет Москвы". Новый график работы будет действовать ежедневно, кроме понедельника, сообщил Сергей Собянин в Twitter.

Он отметил, что павильон очень популярен для посетителей.

"Из-за наплыва посетителей решено продлить его работу на два часа: с 10:00 до 20:00 все дни, кроме понедельника", – написал мэр Москвы.

Здание находится на Сиреневой аллее ВДНХ. Макет центральной части города имеет площадь 369 квадратных метров. Здесь представлено 19843 здания внутри Садового кольца и частично за его пределами. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке – территорией завода "Серп и молот", на юго-западе – Московским дворцом молодежи, а на западе – Белорусским вокзалом.

Ранее сообщалось, что каждый месяц павильон посещают более 11 тысяч человек. С момента открытия в конце сентября 2017 года его посетили более 70 тысяч человек.