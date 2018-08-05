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Мэр Москвы

5 августа, 19:28

Время работы павильона "Макет Москвы" на ВДНХ увеличат на два часа

мэр Москвы Сергей Собянин общество город

Фото: vdnh.ru

На ВДНХ продлят на два часа время работы павильона "Макет Москвы". Новый график работы будет действовать ежедневно, кроме понедельника, сообщил Сергей Собянин в Twitter.

Он отметил, что павильон очень популярен для посетителей.

"Из-за наплыва посетителей решено продлить его работу на два часа: с 10:00 до 20:00 все дни, кроме понедельника", – написал мэр Москвы.

Здание находится на Сиреневой аллее ВДНХ. Макет центральной части города имеет площадь 369 квадратных метров. Здесь представлено 19843 здания внутри Садового кольца и частично за его пределами. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке – территорией завода "Серп и молот", на юго-западе – Московским дворцом молодежи, а на западе – Белорусским вокзалом.

Ранее сообщалось, что каждый месяц павильон посещают более 11 тысяч человек. С момента открытия в конце сентября 2017 года его посетили более 70 тысяч человек.

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