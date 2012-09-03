Правительство Москвы нуждается в экономистах и архитекторах

Правительству Москвы не хватает специалистов в области экономики, архитектуры, финансов, природопользования, госуправления и кадров, заявила начальник управления государственной службы и кадров правительства Москвы Александра Александрова.

"Мы не просто сидим и ждем лояльных кандидатов или рассматриваем лояльных кандидатов, а мы сами придем на рынок труда и достучимся до тех людей, которые интересны нам, потому что мы хотим привлечь для работы в правительстве Москвы лучшую экспертизу," – передает РБК слова Александровой.

Она подчеркнула, что правительство сформирует внутренние базы данных "лучших людей по профессии", и отбор кандидатов станет "более конкурентным".

Напомним, 28 августа 2012 года Сергей Собянин объявил о создании кадрового резерва высших чиновников мэрии. Новых управленцев планируется набирать при помощи специального публичного конкурса, причем от соискателей не требуется ни опыт работы в государственных органах, ни московская прописка. Мэр столицы объяснил свое решение тем, что реальные способности чиновников выясняются лишь после того, как они вступят в должность. Кандидатам на руководящие должности нужно представить две письменные рекомендации и пройти тест на наличие "профессионального и управленческого потенциала".

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