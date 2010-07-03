Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Розовского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин поздравил народного артиста России Марка Розовского с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Талантливый режиссер и драматург, Вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного искусства", – говорится в телеграмме.

В частности, мэр отметил постановки театра "У Никитских ворот", которые стали заметным явлением в культурной жизни столицы. Он указал, что пьесы Розовского с успехом идут на ведущих сценах мира и способствуют популяризации российской культуры за рубежом.

Марк Розовский родился 3 апреля 1937 года в Петропавловске-Камчатском. Почти сразу после рождения он переехал в столицу. В 1955 году будущий режиссер поступил на факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова.

В 1970 году Розовский создал театр при Государственном литературном музее, а в 1983 году – театр "У Никитских ворот".

Он поставил спектакли "Доктор Чехов", "Романсы с Обломовым", "Говорит Москва, или День открытых убийств" и многие другие. В 2004 году Розовскому было присвоено звание народного артиста России. Спустя четыре года его наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

