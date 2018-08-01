Собянин призвал москвичей внести свои предложения по проекту "Умный город-2030"

1 августа, 20:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин призвал жителей столицы ознакомиться с предложениями разработчиков цифровой стратегии развития города. Запись мэр Москвы оставил у себя в Twitter.
Градоначальник напомнил, что 1 августа стартует краудсорсинг-проект "Умный город-2030". До 10 августа можно задать вопросы или внести свои предложения.
Сегодня стартует краудсорсинг-проект "Умный город-2030". До 10 августа вы можете познакомиться с предложениями разработчиков цифровой стратегии развития Москвы, задать им вопросы и внести свои предложения. Посмотрите, как это работает, и делитесь идеями: https://t.co/AjMPaZSpaw— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 августа 2018 г.
Обсуждение открыто на площадке crowd.mos.ru с 1 по 10 августа. Оставить свой комментарий можно в разделах "Умный город", "Технологии будущего" и "Стратегические инициативы".
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