Собянин призвал москвичей внести свои предложения по проекту "Умный город-2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин призвал жителей столицы ознакомиться с предложениями разработчиков цифровой стратегии развития города. Запись мэр Москвы оставил у себя в Twitter.

Градоначальник напомнил, что 1 августа стартует краудсорсинг-проект "Умный город-2030". До 10 августа можно задать вопросы или внести свои предложения.

Сегодня стартует краудсорсинг-проект "Умный город-2030". До 10 августа вы можете познакомиться с предложениями разработчиков цифровой стратегии развития Москвы, задать им вопросы и внести свои предложения. Посмотрите, как это работает, и делитесь идеями: https://t.co/AjMPaZSpaw — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 августа 2018 г.



Обсуждение открыто на площадке crowd.mos.ru с 1 по 10 августа. Оставить свой комментарий можно в разделах "Умный город", "Технологии будущего" и "Стратегические инициативы".