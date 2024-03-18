Москва 24: академик РАН Сергей Готье расскажет о развитии трансплантологии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

19 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная инновациям в медицине и достижениям российских трансплантологов.

Об уникальных операциях расскажет академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

Смотрите прямую трансляцию 19 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.