Александр Князев завершит московскую часть фестиваля Brass days 3 ноября

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Вот уже несколько лет подряд друзья IX фестиваля Brass days собираются 3 ноября в Большом зале консерватории. В этом году в концерте, завершающем московскую часть форума, примет участие один из самых харизматичных музыкантов своего поколения – Александр Князев. В его исполнении прозвучат шедевры "золотого" виолончельного репертуара – Andante cantabile для виолончели с оркестром П. И. Чайковского и Первый виолончельный концерт Камиля Сен-Санса.

Художественный руководитель фестиваля Владислав Лаврик по обыкновению выступит сразу в двух ипостасях – заняв место за пультом Государственного академического симфонического оркестра имени Е. Ф. Светланова и исполнив сольную партию в Концерте для трубы с оркестром Александра Арутюняна.

Завершит программу вечера "Поэма экстаза" Александра Скрябина.

Финальная точка IX Международного музыкального фестиваля духового искусства будет поставлена 7 ноября в Уфе, в Государственном концертном зале "Башкортостан". В заключительном концерте фестиваля в исполнении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан прозвучат симфоническая поэма П. И. Чайковского "Франческа де Римини", Концерт для трубы ми-бемоль минор Александры Пахмутовой и Вторая симфония Сергея Рахманинова. Солист и дирижер – Владислав Лаврик.