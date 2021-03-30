Журнал MAXIM запустил голосование за звание девушки года

Фото: Фото: пресс-служба MAXIM

Журнал MAXIM объявляет старт читательского голосования за участниц конкурса MISS MAXIM 2021.

С 29 марта по 24 мая на сайте конкурса miss.maximonline.ru можно проголосовать за конкурсанток. Главный приз конкурса – фотосъемка для обложки мужского журнала. Анкеты участниц будут приниматься до 26 апреля. Соискательница может подать заявку на участие в конкурсе, заполнив анкету и загрузив фотографии на сайте.

По завершении читательского голосования 100 девушек с лучшим рейтингом пригласят в Москву на фотокастинг, а уже по его результатам будут выбраны 10 финалисток, которые станут главными претендентками на победу.

В июле финалистки примут участие в фотосессии для сентябрьского номера журнала MAXIM. В этом же месяце во время финала члены жюри на глазах у тысячи зрителей выберут обладательницу титула MISS MAXIM 2021.

MISS MAXIM – ежегодный конкурс, который журнал MAXIM традиционно проводит с 2006 года. В нем принимают участие девушки из разных городов России. Вне зависимости от места проживания конкурсантки имеют равные шансы на победу.