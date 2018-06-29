Названа десятка лучших сериалов первой половины 2018 года

Опубликован перечень лучших сериалов первого полугодия 2018 года. Лидером стало шоу "Поза", посвященное быту артистов-транссексуалов в Нью-Йорке 1980-х годов.

Второе место заняла черная комедия "Барри" о киллере, нашедшем себя в театре Лос-Анджелеса, снятая HBO, сообщает "Газета.ру". Замыкает тройку сериал BBC "Убивая Еву", об аналитике Mi5, которая охотится на наемную убийцу.

В десятку также вошли сериалы "Соучастник", "На районе", "Диетлэнд", "Террор", "Чи", "Американская история преступлений" об убийстве Джанни Версаче и реалити-шоу "Натурал глазами гея".

Ранее британские кинокритики составили список лучших фильмов, вышедших на экраны с начала текущего года. Лидером стал триллер "Все деньги мира". На втором месте расположился фильм Marvel "Мстители: Война бесконечности", где собрались все знаковые персонажи кинематографической вселенной компании. Замкнула тройку французская "СПИД-драма" "120 ударов в минуту".