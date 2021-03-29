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Москва 24

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Культура

14:12

Москва онлайн покажет экскурсию по новым выставкам в "Гараже"

культура Москва онлайн

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

30 марта специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по Музею современного искусства "Гараж". Сотрудники музея расскажут о трех новых выставках и покажут самые интересные экспонаты.

На выставке "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" представлены работы, родившиеся во время пандемии коронавируса.

На выставке "Настоящее время, несовершенный вид" представлены самые разные городские и творческие проекты, которые так и не удалось реализовать или завершить по разным причинам. Зрители узнают, например, историю танцплощадки, которую архитектор Игорь Пяткин предлагал построить на месте "Шестигранника" в Парке Горького, и о многом другом.

Выставка "Давид Кларбаут "Невидимый звук" продемонстрирует работы современного бельгийского художника, который в своих произведениях сочетает элементы неподвижных фотографий и движущихся изображений. Кларбаут создает образы, бросающие вызов восприятию и ожиданиям зрителя.

Смотрите прямую трансляцию 30 марта в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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