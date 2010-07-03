Константин Райкин предложил кандидатуру на пост директора театра "Сатирикон"

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Новым директором театра "Сатирикон" может стать Владимир Казаченко. Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-служба Минкульта России.

"В Минкультуры РФ поступило официальное обращение художественного руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина, в котором для рассмотрения на должность директора представлена кандидатура Казаченко Владимира Анатольевича", – сказано в сообщении.

Уточняется, что пока его кандидатура на пост директора театра рассматривается.

Казаченко является заместителем директора по маркетингу "Сатирикона".

Ранее стало известно, что Анатолий Полянкин уходит с должности директора театра "Сатирикон" 1 августа 2019 года. Он в дальнейшем будет возглавлять другой частный проект.

