Folk Summer Fest 2019: три дня фолка, лета и свободы на берегу Оки

26, 27 и 28 июля на берегу Оки пройдет VII международный музыкальный интерактивный фестиваль Folk Summer Fest 2019 – событие, объединяющее любителей фолк-музыки и добрых традиций прошлых лет.
В этом году фестиваль пройдет в усадьбе "Отрада" (Тарусский район Калужской области) – в 100 километрах от Москвы.
Как всегда, вас ждут все неотъемлемые компоненты удачной фестивальной поездки – три дня фолка, лета и свободы. В программе – выступления звезд мировой и отечественной фолк-сцены: Alestorm (Шотландия), Orphaned Land (Израиль), "Мельница" (Россия), "Аркона" (Россия), Cruachan (Ирландия), Николай Емелин (Россия), "Отава Ё" (Россия), "Оргия Праведников" (Россия), "Калевала" (Россия), Dream Spirit (Китай), Znich (Белоруссия), Alkonost (Россия) и других интересных артистов.
Помимо богатой музыкальной программы, для вас будут организованы разнообразный и демократичный фуд-корт, ярмарка и мастер-классы, зона здоровья и площадка для детей, пляж и спортивные состязания, а также масса прочих активностей и развлечений.
На фестивале большое внимание уделяется комфорту гостей: организованы трансферы из Москвы и обратно, предусмотрены различные виды размещения и парковок, служба безопасности и медики, информационный центр. Бесплатно: вода, дрова, зарядка гаджетов, души и туалеты.
Когда: 26, 27, 28 июля Где: усадьба "Отрада" (Тарусский район, Калужская область)
Наряду с трехдневными в продаже доступны и билеты на каждый день. Дети в возрасте до 12 лет посещают фестиваль бесплатно. Детали и билеты доступны по ссылке.
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