Folk Summer Fest 2019: три дня фолка, лета и свободы на берегу Оки

Фото: vk.com/fsf2019

26, 27 и 28 июля на берегу Оки пройдет VII международный музыкальный интерактивный фестиваль Folk Summer Fest 2019 – событие, объединяющее любителей фолк-музыки и добрых традиций прошлых лет.

В этом году фестиваль пройдет в усадьбе "Отрада" (Тарусский район Калужской области) – в 100 километрах от Москвы.

Как всегда, вас ждут все неотъемлемые компоненты удачной фестивальной поездки – три дня фолка, лета и свободы. В программе – выступления звезд мировой и отечественной фолк-сцены: Alestorm (Шотландия), Orphaned Land (Израиль), "Мельница" (Россия), "Аркона" (Россия), Cruachan (Ирландия), Николай Емелин (Россия), "Отава Ё" (Россия), "Оргия Праведников" (Россия), "Калевала" (Россия), Dream Spirit (Китай), Znich (Белоруссия), Alkonost (Россия) и других интересных артистов.

Помимо богатой музыкальной программы, для вас будут организованы разнообразный и демократичный фуд-корт, ярмарка и мастер-классы, зона здоровья и площадка для детей, пляж и спортивные состязания, а также масса прочих активностей и развлечений.

На фестивале большое внимание уделяется комфорту гостей: организованы трансферы из Москвы и обратно, предусмотрены различные виды размещения и парковок, служба безопасности и медики, информационный центр. Бесплатно: вода, дрова, зарядка гаджетов, души и туалеты.