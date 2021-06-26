Певица Татьяна Буланова примет участие в выборах в Госдуму

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Певица Татьяна Буланова войдет в федеральный список партии "Родина" на выборах в Госдуму, сообщает РИА Новости.

"Возглавит список председатель партии Алексей Журавлев. Также в список войдут, например, певица Татьяна Буланова и Герой России Андрей Богатов", – говорится в сообщении.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября 2021 года. Как ранее отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, решение о голосовании не в один день было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в РФ есть алгоритм, который может быть использован для организации безопасных выборов. Она добавила, что в прошлом году удалось на должном уровне провести все мероприятия ЦИК.

Ранее сообщалось, что в Госдуму самовыдвиженцем пойдет публицист и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.