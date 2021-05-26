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Заместитель главного редактора, руководитель департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов вошел в состав Российской академии радио.

В 2017 году Димов стал обладателем премии Российского конкурса "Менеджер года" в номинации "СМИ", а также победителем московского конкурса в той же номинации. В 2007 году он стал лауреатом национальной премии "Радиомания" в номинации "Информационный ведущий".

Службу информационного вещания телеканала Москва 24 Димов возглавил в 2011 году. Он начал работу на радио с 2001 года.