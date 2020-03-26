YouTube останется без сериалов

Видеохостинг YouTube откажется от производства собственных сериалов "Происхождение " и Overthinking with Kat & June. Причина – высокая стоимость съемок при конкуренции с Netflix и Amazon Prime. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к компании.

В перспективе сервис сосредоточится на музыке и играх, а также продолжит выпускать оригинальный контент в сотрудничестве с блогерами. Сериалы сейчас доступны по подписке YouTube Premium.

Собственные фильмы и программы сервис запустил в 2016 году. Первым продуктом видеосервиса стал сериал Scare PewDiePie, главную роль в нем сыграл популярный шведский комментатор видеоигр Феликс Кьеллберг.