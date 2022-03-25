Москва онлайн покажет встречу с Константином Богомоловым в рамках акции "Ночь театров"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

26 марта в рамках общегородской акции "Ночь театров" состоится встреча "Театр на Бронной: прошлое и будущее".

Зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть мероприятие, в котором примут участие художественный руководитель театра Константин Богомолов, а также актеры Лариса Богословская, Александра Виноградова, Виктор Лакирев, Анна Патокина, Людмила Хмельницкая и Иван Шабалтас. Они поделятся историями из театральной жизни, посвятят в творческие планы и ответят на вопросы.

Смотрите прямую трансляцию 26 марта в 21:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.