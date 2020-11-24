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Москва 24

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Общество

15:52

Москва 24: каким будет фестиваль "Кино без барьеров"

культура общество пресс-конференция

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

25 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Кино без барьеров: Х Международный инклюзивный кинофестиваль".

Фестиваль инклюзивного кино будет проходить с 26 по 30 ноября. Зрители смогут бесплатно посмотреть лучшие российские и зарубежные полнометражные и короткометражные, игровые, документальные и анимационные фильмы про людей с инвалидностью, а также работы, снятые с их помощью.

О фестивале подробнее расскажут:

  • директор кинофестиваля "Кино без барьеров", председатель РООИ "Перспектива" Денис Роза;
  • режиссер, председатель жюри кинофестиваля "Кино без барьеров" Владимир Котт;
  • кинокритик, член жюри кинофестиваля "Кино без барьеров" Максим Заговора;
  • cлепоглухая актриса, героиня документального фильма "Я – Ирина", сокуратор центра творческих проектов "Инклюзион" Ирина Поволоцкая;
  • режиссер короткометражного игрового фильма "Меня зовут Петя" о мальчике с синдромом Дауна и женщине, которая его усыновила, Дарья Биневская;
  • режиссер игрового фильма "Битва" о танцоре, который неожиданно теряет слух, Анар Аббасов.

Смотрите прямую трансляцию 25 ноября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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