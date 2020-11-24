Москва 24: каким будет фестиваль "Кино без барьеров"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

25 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Кино без барьеров: Х Международный инклюзивный кинофестиваль".

Фестиваль инклюзивного кино будет проходить с 26 по 30 ноября. Зрители смогут бесплатно посмотреть лучшие российские и зарубежные полнометражные и короткометражные, игровые, документальные и анимационные фильмы про людей с инвалидностью, а также работы, снятые с их помощью.

О фестивале подробнее расскажут:



директор кинофестиваля "Кино без барьеров", председатель РООИ "Перспектива" Денис Роза;

режиссер, председатель жюри кинофестиваля "Кино без барьеров" Владимир Котт;

кинокритик, член жюри кинофестиваля "Кино без барьеров" Максим Заговора;

cлепоглухая актриса, героиня документального фильма "Я – Ирина", сокуратор центра творческих проектов "Инклюзион" Ирина Поволоцкая;

режиссер короткометражного игрового фильма "Меня зовут Петя" о мальчике с синдромом Дауна и женщине, которая его усыновила, Дарья Биневская;

режиссер игрового фильма "Битва" о танцоре, который неожиданно теряет слух, Анар Аббасов.

Смотрите прямую трансляцию 25 ноября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.