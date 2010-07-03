Наталья Ветлицкая после многолетнего перерыва вернется на сцену

Фото: ТАСС/Анатолий Морковкин

Певица Наталья Ветлицкая готовится вернуться на сцену.

"С декабря Наталья начнет свою концертную деятельность. В конце 2020 года состоится большой сольный концерт в Москве. Тур по другим городам планируется после московского концерта", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы PMI corporation.

Сама артистка в социальных сетях рассказала, что новости о ее возвращении встревожили не только поклонников, но и коллег по сцене.

"Как ни странно, бомбануло многих. И даже некоторых из бывших так называемых "коллег". Понимаю, сочувствую. Держитесь там", – написала Ветлицкая в Facebook.

Наталья Ветлицкая родилась 17 августа 1964 года в Москве. В 1988 году стала солисткой группы "Мираж". С 2004 года после рождения дочери Ветлицкая жила в Испании, где занималась реставрацией мебели и дизайном. В России известна благодаря песням "Посмотри в глаза", "Ты и я – половинки", "Глаза цвета виски".