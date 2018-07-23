В Сети появился трейлер мультсериала от автора "Симпсонов"

Фото: кадр из трейлера мультсериала "Разочарование", режиссер Мэтт Грейнинг
В Сети появился первый трейлер мульфильма "Разочарование" (Disenchantment) – нового анимационного сериала создателя "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтта Грейнинга.
Главными героями мультфильма являются молодая "крепко пьющая" принцесса Бин и ее компаньоны – эльф и демон. Приключенческий сюжет разворачивается во времена Средневековья в королевстве Дримленд. Бин и ее друзья постоянно попадают в немыслимые переделки с участием людоедов, троллей и других волшебных существ.
По словам самого Грейнинга, "Разочарование" – история о жизни, смерти, любви, сексе. А также о том, что не стоит терять чувства юмора, "даже если в мире немало страданий и идиотов".
Как сообщает "Российская газета", первые десять эпизодов мультсериала выйдут на телеканале Netflix 17 августа.
Ранее сообщалось, что мультсериал "Разочарование" (Disenchantment), рассчитанный на взрослую аудиторию, будет состоять как минимум из двух сезонов по десять эпизодов в каждом. Основных персонажей озвучат актеры Эбби Джейкобсон, Джон Ди Маджио и Нат Факсон.
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