Главред журнала MAXIM встретится с феминисткой Лёлей Нордик в эфире "The City. Говорим"

Фото: instagram.com/alexander_malenkov

Гостями программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станут главный редактор журнала MAXIM Александр Маленков и феминистка Лёля Нордик. Смотрите эфир в ночь на четверг, 24 июня.

Гости обсудят, почему ангелы Victoria's Secret перестали считаться эталоном красоты и из-за чего профессиональные успехи стали важнее подтянутого тела. Об этом в "The City. Говорим" поспорят главный редактор журнала MAXIM Александр Маленков и активистка, специалистка по вопросам этики, diversity и инклюзии Лёля Нордик.

Ранее гостем программы "The City. Говорим" стал актер Евгений Стычкин.