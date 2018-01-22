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Культура

22 января, 10:04

Гильдия актеров США назвала лучший фильм

культура кино

Фото: AP/Invision/Vince Bucci

Главная награда актерской гильдии США SAG Award за лучший актерский состав присуждена фильму "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

На главную награду также претендовали фильмы "Прочь", "Леди Берд", "Любовь-Болезнь" и "Ферма "Мадбаунд", сообщает "Газета.ру".

Среди сериалов за лучший актерский состав были отмечены "Вице-президент" и "Это мы".

Ранее сообщалось, что фильм Брайана Фогеля "Икар" про допинг в России претендует на премию гильдии режиссеров США. Картина представлена в документальной категории.

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