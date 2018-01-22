Гильдия актеров США назвала лучший фильм

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Главная награда актерской гильдии США SAG Award за лучший актерский состав присуждена фильму "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

На главную награду также претендовали фильмы "Прочь", "Леди Берд", "Любовь-Болезнь" и "Ферма "Мадбаунд", сообщает "Газета.ру".

Среди сериалов за лучший актерский состав были отмечены "Вице-президент" и "Это мы".

Ранее сообщалось, что фильм Брайана Фогеля "Икар" про допинг в России претендует на премию гильдии режиссеров США. Картина представлена в документальной категории.