Художника Поля Гогена заподозрили в педофилии

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Искусствоведы обвинили художника Поля Гогена в педофилии
Британские искусствоведы обвиняют Поля Гогена в педофилии за Таитянский период и грозятся запретить все его выставки. На защиту великого художника встали его современные коллеги. Они назвали происходящее "настоящей инквизицией".
Эксперты увидели в творчестве художника шокирующий сексуальный подтекст.
"Он был высокомерным, переоцененным педофилом. Если бы это были не картины, а фотографии, то они бы считались куда более возмутительными. И мы бы не приняли такие образы", – отмечает один из специалистов.
Речь идет о легендарных таитянках Гогена. Художник более 10 лет прожил на этом острове и якобы имел отношения с местными девочками 13–14 лет. Этот непроверенный факт как раз и возмутил британских специалистов. Однако не все искусствоведы с этим согласны.
Искусствовед Петр Баранов рассказал телеканалу Москва 24, что художник работал с разными темами.
"Вот у нас тут такой Таитянский период, он посетил, открыл его для Франции и Европы вообще. Обнаженные таитянские женщины, природа, некие такие пейзажи, сценки, вот эти все скульптуры, которые он увидел с древних времен, и, наверное, это тот художник, без которого не было бы современного искусства", – рассказал Баранов.
Художник Никас Сафронов пояснил, что нельзя применять сегодняшний критерий оценки к прошлому.
"Мы смотрим только на картину, надо забыть все, понимаете. Мы должны рассматривать искусство с позиции объективной, мы должны забыть все лишнее и не лишиться восприятия прекрасного. Вот не помним, что произошло с кем и когда", – отметил Сафронов.
В 2015 году картина импрессиониста Поля Гогена "Когда свадьба?" (Nafea Faa Ipoipo) была продана почти за 300 миллионов долларов. На картине, написанной Гогеном в 1892 году, изображены две таитянские девушки.
Поль Гоген – французский живописец, график и скульптор. При жизни автора его работы почти не продавались, он был беден. Слава пришла к Гогену только после смерти.
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