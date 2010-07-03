"Пикник" представит в "Крокус Сити Холле" новую программу

Фото: Агентство "Москва"/Лидия Широнина

8 ноября "Пикник" представит концертную программу "В руках великана". То же название получил и вышедший в сентябре альбом. Сейчас музыканты репетируют те песни из альбома, которые органично впишутся в контекст представления: "Счастливчик", "В руках великана" (в этой песне снова запоет электрический рот), "Лиловый корсет", "Сияние" (эту песню "Пикник" уже исполнял несколько раз на своих концертах) и "Карма".

По заведенной традиции "Пикник" готовит концептуальный видеоарт, в котором задействованы аниматоры из разных стран. Художники и инженеры работают над оформлением сцены и новыми персонажами, которые поразят воображение даже самых искушенных поклонников.

Из песен, которые давно не исполнялись на концертах, можно выделить "Иглу" и "Инкогнито". Конечно, концерт не может состояться без музыкальных и сценических визитных карточек группы. Если говорить о песнях, то это "Египтянин", "У шамана три руки", "Говорит и показывает!" и многие другие. А если упомянуть персонажей, то это и гигант на ходулях, и Неоновый рыцарь, и Кукла с человеческим лицом. И наконец эксклюзивные инструменты: Новоегипетский инструмент, Световой Гиперболоид и Живая виолончель.

По мере приближения концерта завеса тайны будет приподниматься, зрители будут открывать для себя все новые и новые подробности и вместе с музыкантами "Пикника" окажутся в руках великана...