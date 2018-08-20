Выставка редких икон из собрания Лепса откроется в Историческом музее

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
В Государственном историческом музее откроется выставка редких икон из собрания заслуженного артиста РФ Григория Лепса, сообщает Агентство "Москва". Пополнялась уникальная коллекция певцом в течение 20 лет.
Экспозицию "Предивное художество": иконы из собрания Григория Лепса" можно будет посетить с 4 сентября по 6 ноября. В нее войдут редкие памятники иконописи и графики XVI – начала XX веков. До сих пор эта коллекция была неизвестна широкой публике и никогда не экспонировалась.
Также выставка включает в себя иконы мастеров Оружейной палаты и работавших в ее традициях иконописцев XVIII века, произведения старообрядческих мастеров Поморья, Москвы, Романово-Борисоглебска, Поволжья, Прибалтики, работы иконописцев Мстеры и Палеха.
Всего в музее представят около 200 икон.
Ранее сообщалось, что более 380 картин художников-любителей покажут на выставке "Город будущего" в рамках второй городской акции "Московский пленэр". Экспозиция в арт-резиденции "Двойка" культурного центра "Москвич" начнет работать 20 августа.
На выставке начинающие художники покажут, какой они видят Москву будущего. До 31 августа посетители смогут увидеть и оценить работы, выполненные в разных художественных техниках с использованием карандашей, гуаши, акварели, пастели, масла и сепии.
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