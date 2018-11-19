Актер Сергей Астахов рассказал о романе с учительницей

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Известный актер театра и кино Сергей Астахов рассказал, что встречается с учительницей начальных классов. Об этом сообщает "Мир 24".

"Мы ничего не выбираем, просто так складывается жизнь", − подчеркнул актер. По его словам, со своей возлюбленной он познакомился на дискотеке в баре, куда они оба пришли в компании друзей, а затем обменялись телефонами.

Отношения продолжаются уже более пяти лет, хотя о браке речь пока не идет, отметил Астахов. "Мне просто хорошо. Не хочу ничего такого, у меня и так все хорошо", − признался актер.

Он также рассказал, что его избранницу зовут Виктория и она младше его на 16 лет. Разница в возрасте, подчеркнул Астахов, им совсем им не мешает. "У нас одинаковая скорость. Возраст и скорость – это разные вещи", − пояснил актер, добавив, что по "скорости" он и его возлюбленная "совпали".