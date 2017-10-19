Холмсу с карандашом в зубах ходить? – Шахназаров о кинозапрете Минздрава

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Минздрав РФ предложил ввести запрет на госфинансирование фильмов со сценами курения. Концепцию по борьбе с потреблением табака ведомство внесло в правительство 18 октября.

По мнению Минздрава, в фильмах до сих пор есть сцены, создающие положительный образ табакокурения. Ведомство высказалось в пользу ограничения на показ товарных знаков, служащих для индивидуализации табачных изделий, и запрета на господдержку фильмов, в которых показывают сигареты и процесс табакокурения.

Режиссер, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров в эфире радиостанции Москва FM выразил отрицательное отношение к инициативе. По словам Шахназарова, он сторонник борьбы с курением и понимает ее необходимость. "Но во всем надо какую-то меру знать, нельзя до идиотизма все доводить", – считает режиссер.

Минздрав предложил запретить господдержку фильмов со сценами курения

Он напомнил о запрете на курение на верандах. "Везде курят, во всем мире, – у нас запретили", – посетовал Шанхназаров. "Мы все это проходили в советское время. Был запрет на курение, был запрет на алкоголь одно время. Это совершенно непонятная мне акция", – констатировал он.

Шахназаров привел в примеры фильмы о войне. В те времена люди курили самокрутки – это даже часть истории, сказал режиссер. Еще один кинообраз – Шерлок Холмс, который постоянно был с трубкой. "Что он должен, с карандашом в зубах ходить?" – недоумевает Шахназаров.

Он рассказал о борьбе с курением в США. По его мнению, там связанные с этим законы "еще более идиотические". Однако никому в голову не приходило запрещать курение табака или распитие спиртного в Голливуде. Это не работает, заключил режиссер.

Шахназаров предложил запустить социальную рекламу по телевидению через каждые полчаса. "Говорите по телевизору, что курить вредно, – это сработает", – высказал мнение он.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!