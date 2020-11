Shazam составил рейтинг самых популярных песен за свою историю

Фото: youtube.com/Tones And I

Сервис Shazam представил топ-100 самых популярных среди пользователей треков за всю историю своей работы. Об этом сообщает "Газета.ру".

Чаще всего любители музыки искали композицию Dance Monkey исполнительницы Tones and I – на поиск песни от пользователей поступило более 33 миллионов запросов. Также среди самых популярных композиций – Prayer In C 2014 года и Let her Go 2012 года.

В топ-10 расположились такие хиты, как Wake Me Up Avicii, Major Lazer с композицией Lean on, Thinking Out Loud в исполнении Эда Ширана, Cheap Thrills певицы Sia, Somebody That I Used to Know от Gotye, а также This Girl от Kungs, Cookin' on 3 Burners и хит Hozier Take Me to Church.

Ранее ученые узнали, как музыка может вызывать мурашки на коже. По словам исследователей, этот процесс связан с запуском дофамина – гормона счастья.