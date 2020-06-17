С 20 июня в "Лужниках" снова открывается крыша для прогулок

Фото: пресс-служба спорткомплекса "Лужники"

C 20 июня все желающие снова могут совершать прогулки по крыше Большой спортивной арены "Лужников". Об этом сообщила пресс-служба комплекса.

Прогулочная зона проходит на высоте 57 метров и составляет почти один километр. Во время променада горожанам открываются великолепные панорамные виды на Москву. Полюбоваться ими можно будет с пятницы по воскресенье – для этого достаточно просто купить билет.

Здесь желающих ждет пара хороших новостей. Во-первых, стоимость билета на крышу подешевела: 900 рублей против 1 100 рублей в прошлом году. Кроме того, возрастной диапазон посетителей крыши "Лужников" расширился: если раньше, прогулка на высоте принадлежала к категории 16+, то сейчас самыми молодыми гостями станут 14-летние подростки, но при условии, что они будут со взрослыми.

Однако неизменным осталось количество людей в группе посещения. Одновременно принять участие в прогулке сможет не более 10 человек.

В связи с эпидемиологической обстановкой на крыше учтены все необходимые санитарные меры для безопасности посетителей. Перед подъемом на высоту каждый гость получит индивидуальные средства защиты – маску, перчатки и подшлемник. А все страховочное оборудование будет обязательно продезинфицировано и до, и после использования.

Более подробную информацию о прогулках и билетах можно узнать на официальном сайте спорткомплекса.