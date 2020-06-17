С 20 июня в "Лужниках" снова открывается крыша для прогулок

Фото: пресс-служба спорткомплекса "Лужники"
C 20 июня все желающие снова могут совершать прогулки по крыше Большой спортивной арены "Лужников". Об этом сообщила пресс-служба комплекса.
Прогулочная зона проходит на высоте 57 метров и составляет почти один километр. Во время променада горожанам открываются великолепные панорамные виды на Москву. Полюбоваться ими можно будет с пятницы по воскресенье – для этого достаточно просто купить билет.
Здесь желающих ждет пара хороших новостей. Во-первых, стоимость билета на крышу подешевела: 900 рублей против 1 100 рублей в прошлом году. Кроме того, возрастной диапазон посетителей крыши "Лужников" расширился: если раньше, прогулка на высоте принадлежала к категории 16+, то сейчас самыми молодыми гостями станут 14-летние подростки, но при условии, что они будут со взрослыми.
Однако неизменным осталось количество людей в группе посещения. Одновременно принять участие в прогулке сможет не более 10 человек.
В связи с эпидемиологической обстановкой на крыше учтены все необходимые санитарные меры для безопасности посетителей. Перед подъемом на высоту каждый гость получит индивидуальные средства защиты – маску, перчатки и подшлемник. А все страховочное оборудование будет обязательно продезинфицировано и до, и после использования.
Более подробную информацию о прогулках и билетах можно узнать на официальном сайте спорткомплекса.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: