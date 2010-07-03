Людмила Улицкая и Полина Осетинская представят в "Зарядье" "Совместные действия"

Фото: предоставлено организаторами
29 ноября в рамках фестиваля актуальной классики Re:Formers в концертном зале "Зарядье" состоится премьера уникальной авторской программы "Совместные действия". Ее создали первая женщина, получившая премию "Русский Букер" в 2001 году, писательница Людмила Улицкая и лауреат премии "Триумф", знаменитая пианистка Полина Осетинская.
Зрители услышат неизданные рассказы и стихи Улицкой в ее прочтении под аккомпанемент Осетинской, которая исполнит редкие сочинения Баха, Леонида Десятникова, Петериса Васкса, Доменико Скарлатти и Айварса Калейса. Писатель и музыкант покажут публике, как гармонично и легко два древнейших языка человеческого общения – музыка и литература – могут объединиться и создать уникальный перформанс с мощной энергетикой созидания. "Музыка и слово с древнейших времен выступают в диалоге: слово расшифровывает таинственный мир звуков, музыка договаривает то, что словами выразить невозможно", – описывают литературный концерт "Совместные действия" его создательницы.
Полина Осетинская и Людмила Улицкая уже выступали вместе в подобном формате, когда знаменитая пианистка подбирала свои личные музыкальные ассоциации к текстам известной писательницы. Однако в этот раз слушателей ждут совершенно новые, ранее не звучавшие тексты, а также крайне редко исполняемые музыкальные сочинения разных эпох.
"Всю жизнь я очень медленно, с большой неуверенностью двигаюсь в сторону музыки, и музыка становится с возрастом все более важной частью моей жизни, – говорит Людмила Улицкая. – Я никогда не войду в это высшее из пространств – музыкальное – так, как живут в нем музыканты. Совместный концерт с Полиной – то максимальное приближение к дивному миру музыки, которое для меня возможно. И это меня очень радует".
По словам Полины Осетинской, "встретив Людмилу Улицкую, услышав ее интонацию, увидев ее рабочее место", она сразу поняла, что они "просто близкие люди, которые нашли друг друга": "Мне кажется, это ощущение мы разделяем взаимно. Общение с ней – словно пьешь родниковую воду, это человек, который весь состоит из смысла, любви и добра. После нашего первого опыта, мы поняли, что нам хочется продолжить совместную работу, но гораздо больше, без ограничения форматом времени. Получив огромное совместное удовольствие, мы не хотим останавливаться на полпути и будем продолжать развивать наши "Совместные действия".
II международный фестиваль актуальной классики Re:Formers пройдет с 1 ноября по 12 декабря в Москве и Санкт-Петербурге и соберет лучших исполнителей со всего мира. Организаторы фестиваля Мария Немцова и Виталий Ватуля поставили своей целью показать соединение музыки и других видов искусств, в том числе литературы и живописи. Фестиваль проходит при поддержке фонда президентских грантов и личной меценатской поддержке Бориса Ротенберга.
Детали доступны по ссылке.
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