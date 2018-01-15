Театр мюзикла расскажет "Все о Золушке" 18 января

Вы уверены, что знаете историю про Золушку? Действительно ли Крестная – та добрая фея, за которую себя выдает? Что делает Принц в лесу по ночам? И кто хранит потерянную туфельку?

Фото: предоставлено пресс-службой/Юрий Богомаз

Раймонд Паулс, Дмитрий Быков, группа "СЛОТ", Сергей Плотов вместе с режиссером Олегом Глушковым и сценографом Вадимом Волей создали спектакль для всех поколений – "Все о Золушке". Дети окажутся в прекрасной сказке, молодежь – в плену романтических приключений, а взрослые снова поверят в великую силу любви, которая неподвластна времени.

Такой Золушки, как в Московском театре мюзикла, вы точно не видели. Здесь смахнули пыль и сахарную пудру с детской сказки, превратив ее в правдивую и трогательную историю о нас с вами, а сценограф Вадим Воля и художник по костюмам Ольга-Мария Тумакова создали на сцене собственную вселенную, вдохновленную фильмами Тима Бертона.

За три года существования спектакль "Все о Золушке" приобрел целую армию поклонников и был тепло встречен профессиональным сообществом. Помимо семи номинаций на "Золотую маску", спектакль собрал массу восторженных отзывов от театральных деятелей и зрителей, которые делились своими впечатлениями как в профильных изданиях, так на личных страницах в социальных сетях. Первый блок показов на новой площадке Театра мюзикла – в здании кинотеатра "Россия" на Пушкинской площади – откроется 18 января (последние показы – 25 февраля).

Фото: предоставлено пресс-службой/Юрий Богомаз

Теперь эта сказка – не совсем сказка. Молодые романтики становятся заложниками неуемных амбиций и взаимных обид старшего поколения, правитель от скуки готов развязать войну, а добрые люди живут по понятиям – слишком непредсказуем этот мир, чтобы смотреть на него доверчивыми глазами. Но все закончится хорошо, ведь возможность чуда еще никто не отменял.