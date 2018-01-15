Театр мюзикла расскажет "Все о Золушке" 18 января

Вы уверены, что знаете историю про Золушку? Действительно ли Крестная – та добрая фея, за которую себя выдает? Что делает Принц в лесу по ночам? И кто хранит потерянную туфельку?
Фото: предоставлено пресс-службой/Юрий Богомаз
Раймонд Паулс, Дмитрий Быков, группа "СЛОТ", Сергей Плотов вместе с режиссером Олегом Глушковым и сценографом Вадимом Волей создали спектакль для всех поколений – "Все о Золушке". Дети окажутся в прекрасной сказке, молодежь – в плену романтических приключений, а взрослые снова поверят в великую силу любви, которая неподвластна времени.
Такой Золушки, как в Московском театре мюзикла, вы точно не видели. Здесь смахнули пыль и сахарную пудру с детской сказки, превратив ее в правдивую и трогательную историю о нас с вами, а сценограф Вадим Воля и художник по костюмам Ольга-Мария Тумакова создали на сцене собственную вселенную, вдохновленную фильмами Тима Бертона.
Первый блок показов на новой площадке Театра мюзикла – в здании кинотеатра "Россия" на Пушкинской площади – откроется 18 января (последние показы – 25 февраля).
Фото: предоставлено пресс-службой/Юрий Богомаз
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