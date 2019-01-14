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18:20

В Президентской библиотеке имени Ельцина сменился руководитель

культура

18:20

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Фото: Президентская библиотека имени Ельцина

У Президентской библиотеки имени Ельцина сменился руководитель. Генеральным директором назначен Илья Быковников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу библиотеки.

Ранее Быковников занимал должность финансового директора ФГУП "Главный научно-исследовательский вычислительный центр" Управления делами президента России.

В июле 2013 года он возглавил консалтинговую деятельность ЗАО "УправКом", спустя четыре месяца стал его генеральным директором.

С ноября 2017 года по апрель 2018 года занимал в библиотеке должность советника по экономике и финансам. С апреля 2018 года работал финансовым директором ФГУП "Главный научно-исследовательский вычислительный центр" Управления делами президента.

Несколько последних лет Президентскую библиотеку возглавлял Александр Вершинин. В августе 2018 года он возглавил Российскую национальную библиотеку.

Ранее сообщалось о том, какие нововведения произошли в московских библиотеках в последнее время. Одним из таких является появление единого читательского билета.

культура

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